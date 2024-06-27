ناسا تكشف المبلغ المخصص لشركة SpaceX لصنع جهاز التحكم في خروج المحطة الفضائية الدولية من المدار

أعلنت ناسا أنه سيخصص مبلغ 843 مليون دولار لشركة سبيس إكس الأمريكية لصنع جهاز يسمح بالتحكم بخروج المحطة الفضائية الدولية من مدارها وتجنب المخاطر على المناطق المأهولة بالسكان.

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وجاء في بيان ناسا: "من المهم الاستعداد لإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها بأمان ومسؤولية بعد انتهاء عمرها الافتراضي في عام 2030".

ووفقا للبيان، تبلغ القيمة الإجمالية المحتملة للعقد 843 مليون دولار. أما نفقات إطلاق الجهاز إلى الفضاء فسوف تدفع لاحقا.

وتشير ناسا، إلى أن شركة سبيس إكس ستبتكر هذا الجهاز (المركبة) وبعد انتهاء الشركة من مهمتها سيصبح ملكا للوكالة وتتحكم بإدارته خلال المهمة. ويعتقد أن الجهاز سيتحطم أيضا خلال خروج المحطة الفضائية الدولية من المدار.

وتجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة وبلدان أخرى تعتزم استخدام المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030. أما روسيا فتلتزم باستخدامها على الأقل حتى عام 2028 .

المصدر: تاس