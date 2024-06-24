نموذج اختباري ثالث من الصاروخ الهندي متعدد الاستخدام ينجح في الهبوط الأفقي على الأرض

أجرت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بنجاح اختبار هبوط لصاروخ RLV LEX متعدد الاستخدام، والذي أطلق عليه "Pushpak".

وبحسب مؤسسة الفضاء الهندية فبعد نجاح الهبوط الثالث للصاروخ، سيبدأ تطوير مركبة فضائية متعددة الاستخدام بمقدورها الوصول إلى مدار الأرض.

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وجاء في بيان نشرته مؤسسة الفضاء الهندية:" إن ISRO أحرزت نجاحها الثالث على التوالي والأخير في تجربة هبوط الصاروخ متعدد الاستخدام، في 23 يونيو 2024. وقد حققت Pushpak هبوطا أفقيا دقيقا، مما يدل على قدرات التشغيل المستقلة المتقدمة في الظروف الصعبة. وبعد تحقيق تلك الأهداف ستبدأ مؤسسة الفضاء في تطوير مركبة RLV-ORV الفضائية متعددة الاستخدام".

وأجري الاختبار الساعة 07:10 يوم 23 يونيو (04:40 بتوقيت موسكو) في ميدان التجارب بولاية كارناتاكا الهندية، وتم إسقاط المركبة المجنحة المسماة "بوشباك"، من مروحية "شينوك" التابعة للقوات الجوية الهندية على ارتفاع 4.5 كم من موقع الهبوط، وقامت "بوشباك" بمناورة مستقلة فاقتربت من المدرج وحققت الهبوط الأفقي بدقة.

وحسب مؤسسة الفضاء تم تصميم النموذج الأولي لـ RLV لاختبار نظام الهبوط الذاتي. كان ذلك بمثابة خطوة أولى نحو إنشاء مركبة فضائية هندية متعددة الاستخدام.

تم الإطلاق التجريبي الأول للمركبة RLV في مايو عام 2016. وتم إجراء أول هبوط تجريبي ناجح في 2 أبريل 2023، وتحققت التجربة الثانية الناجحة في 22 مارس عام 2024.

المصدر: تاس