الرواد الروس يستبدلون بعض معدات إنذار الحريق في المحطة الفضائية

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو أن الرواد الروس استبدلوا بعض معدات إنذار الحريق الموجودة في وحدة Zvezda التابعة لمحطة الفضاء الدولية.

حول الموضوع قال كونونينكو:"قمنا باستبدال أجهزة استشعار الدخان البصرية لنظام الكشف عن الحرائق الموجود في وحدة Zvezda في المحطة، هذه المستشعرات مهمتها اكتشاف الدخان في حال ظهوره داخل الوحدة، وعند وصول الدخان إلى مستوى معين ترسل إشارة لنظام الكشف عن الحرائق، ويتم تفعيل إنذار الحريق".

وأضاف:"المستشعرات التي تم استبدالها تعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء، وتتمتع بحساسية عالية، ويمكنها ملاحظة الدخان غير المرئي بالعين المجردة، يمكن أن تؤثر بعض العوامل مثل الغبار على عمل هذه المستشعرات وتؤدي إلى الإنذار في بعض الأحيان، لكن هذه العوامل لا مفر منها، وعلى المدى الطويل من الاستخدام أظهرت هذه المستشعرات موثوقية عالية واستقرارا في العمل".

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وكان كونونينكو قد أشار في وقت سابق إلى أنه تم تركيب نظام مستقل للكشف عن الحرائق في كل وحدة من وحدات القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية، وفي حال ظهور خطر الحريق تقوم أنظمة الإنذار بتنبيه طاقم المحطة فورا، وفي حال ظهور دخان خفيف في إحدى الوحدات تصدر هذه الأنظمة تحذير "SMOKE".

المصدر: فيستي