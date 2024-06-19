تأجيل عودة المركبة ستارلاينر المأهولة إلى يوم 26 يونيو

أعلن ستيف ستيتش مدير برامج الرحلات التجارية في ناسا أن المركبة الفضائية ستارلاينر المأهولة التابعة لشركة Boeing الأمريكية مع رائدي الفضاء لن تعود إلى الأرض قبل 26 يونيو.

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ويقول: "أود أن أتحدث عن موعد العودة، وفقا لخطتنا لا يمكن أن تعود المركبة قبل 26 يونيو. لذلك قررنا تأجيلها من 22 يونيو لأننا نريد منح فرقنا المزيد من الوقت لتحليل المعلومات المتاحة والتأكد من استعدادنا".

ووفقا له، ستهبط المركبة في ميدان وايت ساندز بولاية نيو مكسيكو في 26 يونيو.

وكما هو معروف، كان من المقرر أن تعود المركبة الفضائية CST-100 Starliner في 18 يونيو بعد أن يمكث رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز في المحطة الفضائية الدولية ثمانية أيام، ولكن تأجل موعد العودة إلى 22 يونيو لأسباب فنية.

وكان كينيث باورسوكس، مدير برنامج الرحلات المأهولة في وكالة ناسا، قد أشار في مؤتمر صحفي بعد إطلاق المركبة ستار لاينر المأهولة، إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية تدرس مع روس كوسموس مسألة إدراج المركبة الفضائية CST-100 Starliner في برنامج الرحلات الجوية المشتركة.

المصدر: تاس