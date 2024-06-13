نفي الشائعات حول وجود حالة طوارئ على المحطة الفضائية الدولية

نفى الحساب الرسمي لمحطة الفضاء الدولية على منصة "X" الشائعات التي أشارت إلى وجود حالة طوارئ على المحطة.

وجاء في منشور صادر عن الحساب:"لا توجد حالة طوارئ على متن محطة الفضاء الدولية، في 12 يونيو، وحوالي الساعة 5:28 مساء بتوقيت المنطقة الزمنية الوسطي (13 يونيو، 2:28 صباحا بتوقيت موسكو)، نشر تسجيل صوتي عبر البث المباشر لناسا على قناة الاتصالات يفيد بأن أحد أفراد طاقم المحطة يعاني من أعراض تشبه أعراض مرض اخفاض ضغط الدم. بث هذا التسجيل عن طرق الخطأ بسبب إجراء محاكاة حاليا يستعد فيها أفراد الطاقم والأطقم الأرضية لسيناريوهات مختلفة في الفضاء، وهذا لا يتعلق بحالة طوارئ حقيقية، أثناء بث التسجيل الصوتي كان جميع أفراد طاقم المحطة نائمين، هم جميعهم آمنون وبصحة جيدة، ووفقا للخطط الموضوعة ستنفذ عملية خروج من المحطة إلى الفضاء المفتوح غدا في الساعة الثامنة صباحا، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15:00 بتوقيت موسكو)".

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression… — International Space Station (@Space_Station) June 13, 2024

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وأتى النفي من الحساب الرسمي لمحطة الفضاء الدولية على منصة "X" بعد أن انتشرت عبر المنصة بعض الشائعات التي أشارت إلى وجود حالة طوارئ على المحطة.