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رصد إشارة غريبة متكررة من الفضاء!

الفضاء

رصد إشارة غريبة متكررة من الفضاء!
Sputnik Vitaly Timkiv
صورة تعبيرية
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رصد العلماء في أستراليا إشارة غريبة ومتكررة من الفضاء، يعتقدون أنها تنبعث من نجم نيوتروني غير عادي.

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يشير موقع The Conversation، إلى أنه وفقا للعالمين مانيش كاليب وإيميل لينك، ليس مستبعدا انبعاثها من مصادر أخرى.

ويقول العالمان : "لقد اكتشفنا مؤخرا انتقالا راديويا لا يشبه أي شيء شاهده علماء الفلك من قبل. ليس لأن دورته تدوم حوالي ساعة تقريبا (الأطول على الإطلاق)، بل لأنه من خلال العديد من المتابعات لاحظنا أنه يصدر أحيانا ومضات طويلة وساطعة، وأحيانا أخرى نبضات سريعة وضعيفة، وفي بعض الأحيان لا شيء على الإطلاق".

ويشير العالمان إلى أن هذه الإشارة رصدت بواسطة تلسكوب في ولاية غرب أستراليا.

ووفقا لهما، كما هو معروف يمكن بالفعل أن تنبعث إشارات مماثلة من النجوم النيوترونية، ولكن دورتها لا يمكن أن تكون طويلة جدا. ومع أن النجم النيوتروني سيبقى المصدر الرئيسي لهذه الإشارات، إلا أنه ليس مستبعدا أن يكون مصدرها نجما قزما أبيض.

المصدر: نوفوستي

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