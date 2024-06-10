مصدر في "روس كوسموس" يحدد شروط تحليق رواد الفضاء الروس على مركبات ستارلاينر

أعلن مصدر في "روس كوسموس" أن قرار تحليق رواد الفضاء الروس على متن مركبات ستارلاينر لن يتخذ إلا بعد مفاوضات المؤسسة مع الشركاء في المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يجب أن يجري تنسيق متبادل لبرامج المركبات الفضائية الروسية والأمريكية.

ويقول: "يرتبط قرار تحليق رائد فضاء روسي على متن المركبة الفضائية الأمريكية ستارلاينر بالتقدم المحرز في اختبار المركبة، ويمكن اتخاذ القرار بعد المفاوضات مع الشركاء بشأن محطة الفضاء الدولية وتنسيق برامج الطيران لطاقم المركبة "سويوز إم إس" وللمركبتين الفضائيتين Dragon و Starliner وبرنامج الرحلات الاستكشافية طويلة المدى".

ويذكر أن أول رحلة غير مأهولة لمركبة ستارلاينر كانت في نهاية ديسمبر 2019، وتضمنت التحامها بالمحطة الفضائية الدولية، ولكن بعد انفصالها عن صاروخ النقل، استهلكت المركبة الكثير من الوقود، ما تسبب بإلغاء الالتحام وهبوطها بعد يومين من الإطلاق.

ولكن في الرحلة الثانية غير المأهولة التي جرت في مايو 2022، التحمت المركبة بالمحطة الفضائية الدولية وأمضت معها خمسة أيام وبعدها عادت إلى الأرض.

أما الرحلة الثالثة، فكانت أول رحلة مأهولة، وعلى الرغم من تأجيلها عدة مرات لأسباب مختلفة، إلا أنها تحققت بنجاح مؤخرا.

المصدر: نوفوستي