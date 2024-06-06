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المسبار الصيني يسلم عينات تربة الجانب الآخر للقمر إلى الوحدة المدارية

الفضاء

المسبار الصيني يسلم عينات تربة الجانب الآخر للقمر إلى الوحدة المدارية
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المسبار الصيني
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أفاد تلفزيون الصين المركزي أن المسبار الصيني "Chang'e-6" الذي جمع لأول مرة في التاريخ عينات من تربة الجانب الآخر للقمر، نجح في تسليم العينات إلى الوحدة المدارية.

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وتشير القناة، إلى أن المسبار Chang'e-6 التحم بنجاح بالوحدة المدارية للمركبة الفضائية العائدة وسلمها حاوية تحتوي على عينات من تربة القمر.

ويذكر أن المسبار الصيني Chang'e-6 كان قد هبط على سطح الجانب الآخر للقمر، وبعد أن جمع عينات من التربة أقلع يوم 4 يونيو عائدا إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي

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