تأجيل إطلاق مركبة Starliner المأهولة

أعلنت وكالة ناسا أن إطلاق مركبة CST-100 Starliner المأهولة التابعة لشركة بوينغ، تقرر تأجيله إلى موعد لاحق هذا الشهر.

جاء في بيان صادر عن الوكالة:"كان من المخطط إطلاق مركبة CST-100 Starliner التي ستحمل الرائدين باري ويلمور وسونيتا ويليامز إلى المحطة الفضائية يوم السبت 1 يونيو الجاري، لكن العملية أوقفت قبل دقائق من الإقلاع".

وقال بيان صادر عن شركة (ULA) المسؤولة عن تنفيذ الرحلة:" قررت (ULA) وناسا وبوينغ التخلي عن فكرة إعادة محاولة إطلاق المركبة يوم الأحد 2 يونيو الجاري لمنح الفرق المختصة وقتا كافيا للتحقق من مشكلات تتعلق بالمعدات الأرضية التي ستستعمل في عملية الإطلاق. مواعيد الإطلاق المتاحة التالية هي: الأربعاء 5 يونيو والخميس 6 يونيو، ومن المتوقع أن تستغرق رحلة المركبة من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية يوما واحدا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل إطلاق مركبة CST-100 Starliner نحو المحطة الفضائية الدولية، إذ كان من المفترض أن تطلق المركبة في 6 مايو الجاري، لكن العملية أوقفت بعد أن صعد الرواد إلى المركبة وجلسوا في أماكنهم المخصصة، وبعدها تم تأجيل عملية الإطلاق عدة مرات أيضا.

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طوّرت هذه المركبة شركة بوينغ الأمريكية، وتزن 13 طنا، ويتم إطلاقها إلى الفضاء باستخدام صواريخ Atlas V، وتم إطلاق هذه المركبة في أول رحلة غير مأهولة إلى الفضاء في 20 ديسمبر 2019، لكن المركبة فشلت حينها بالوصول إلى المحطة الفضائية الدولية، وفي مايو 2022 تم تنفيذ عملية إطلاق ثانية لها، ونجحت المركبة بالالتحام بالمحطة رغم المشكلات التي واجهت العملية حينها.

المصدر: تاس