هنغاريا تكشف هوية رائد سترسله إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت هنغاريا عن اسم رائد الفضاء الذي سترسله في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية.

حول الموضوع قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو:"مساء الأحد 26 مايو الجاري اتخذت لجنة الخبراء القرار النهائي بخصوص الرائد الذي سيتم إرساله إلى المحطة الفضائية الدولية، وتقرر أن الرائد الأساسي للرحلة سيكون تيبور كابو، وهو مهندس ميكانيكي يبلغ من العمر 32 عاما عمل سابقا في مجال صناعة السيارات وقام بتطوير البطاريات".

وأشار الوزير إلى أن "الرائد الاحتياطي للرحلة المذكورة هو المهندس الكهربائي جيولا سيريني البالغ من العمر 35 عاما، وسيخضع الرائدان للمرحلة النهائية من التدريبات للرحلة في مركز تدريب تابع لوكالة ناسا وفي مرافق تابعة لشركة Axiom Space الأمريكية التي تعمل في مجال السياحة الفضائية وتطوير تقنيات الفضاء، كما سيتولى رائدان إضافيان تم اختيارهما سابقا مهمة المساعدة في دعم الرحلة كأعضاء في وحدة الدعم الأرضي".

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وفي سبتمبر 2023 كانت هنغاريا قد أبرمت مع شركة Axiom Space الأمريكية اتفاقية لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية في رحلة قد تطلق نهاية عام 2024 أو بداية 2025، ويفترض أن يقضي الرائد الهنغاري في المحطة 30 يوما، وأن يجري سلسلة من التجارب العلمية وفق برنامج أعدته الجامعات ومراكز الأبحاث الهنغارية، وسيتم تحديد الموعد الدقيق للرحلة اعتمادا على جدول الرحلات الفضائية المأهولة لوكالة ناسا، وتبعا لجاهزية الرائد الهنغاري للرحلة.

المصدر: تاس