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رواد الفضاء الروس ينفذون تجربة لإنتاج مواد من الصخور القمرية

الفضاء

رواد الفضاء الروس ينفذون تجربة لإنتاج مواد من الصخور القمرية
artembolnica2.ru
صورة ارشيفية
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أجريت على متن محطة الفضاء الدولية تجربة فريدة من نوعها، أظهرت آلية تشتت المواد في ظروف الجاذبية الصغرى، بما في ذلك على القمر.

أجرى رائد الفضاء الروسي نيقولاي تشوب على متن محطة الفضاء الدولية تجربة توضيحية تسمى "التشتت" ترمي إلى دراسة الأنظمة والمحاليل المشتتة للبوليمرات ذات الطبيعة المختلفة في ظروف الجاذبية الصغرى.

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وقال قائد فريق رواد الفضاء في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أوليغ كونونينكو إن الغاية من التجربة أيضا تزويد طلاب الجامعات بالمهارات العملية في إعداد ورشة في مجال الكيمياء الفيزيائية للأنظمة المشتتة.

"وأوضح كونونينكو قائلا:" أكمل نيقولاي اليوم تجربة "التشتت" الفضائية التعليمية التوضيحية. والهدف الرئيسي منها إظهار عمليات فصل السوائل في أنظمة المذيبات البوليمرية ودراسة مراحل تشتتها في ظروف الجاذبية الصغرى.

وأضاف أن البيانات التي تم الحصول عليها ستستخدم لاحقا لإنتاج مواد ومكونات التصاميم الهيكلية في حال تنفيذ البرنامج القمري وتطوير الأنظمة التكنولوجية لإنتاج وتكوين مواد تعتمد على التربة القمرية.

المصدر: تاس

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