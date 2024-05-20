صحيفة أمريكية: البنتاغون بصدد تطوير جيل جديد لوسائل حماية الأقمار الصناعية

تخطط الولايات المتحدة لتطوير جيل جديد من وسائل حماية الأقمار الصناعية من الهجمات المحتملة وتعطيل المركبات الفضائية المعادية.

قالت صحيفة The New York Times، نقلا عن موظفين في البنتاغون، إنه يسعى إلى شراء جيل جديد من الوسائل الأرضية والفضائية التي تسمح بحماية شبكة الأقمار الصناعية من الهجمات وتعطيل المركبات الفضائية المعادية".

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يذكر أن روسيا كانت قد استخدمت في وقت سابق حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي وعرقلت تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة واليابان بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي. وصوتت 13 دولة من أصل 15 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، وامتنعت الصين عن التصويت.

وحينها قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها وقبل التصويت، إن الوثيقة التي اقترحتها الولايات المتحدة تهدف إلى تعميق الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي. واقترحت روسيا والصين إدخال تعديلات على مشروع القرار تنص على اتخاذ تدابير لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي ومنع نشر جميع أنواع الأسلحة في الفضاء، إلا أن مجلس الأمن رفضه.

المصدر: تاس