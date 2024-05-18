قمر صناعي يلتقط صورة فريدة لمحطة الفضاء الدولية من مسافة قريبة

التقط أحد الأقمار الصناعية التابعة لشركة HEO Robotics، صورة فريدة لمحطة الفضاء الدولية (ISS) الواقعة في المدار على ارتفاع 400 كم من سطح الأرض.

وكان الجسمان (القمر الصناعي والمحطة الفضائية) يتحركان بسرعة 6 كم في الثانية، بينما كانا على مسافة 69.06 كم من بعضهما، ما يجعل الصورة المدارية أكثر وضوحا.

Non-Earth imaging provides the best view of satellites in space 🤩



We captured this image of the ISS as it passed over the Indian Ocean from a satellite 69.06 km away. pic.twitter.com/VCf4BW0zOk — HEO (@heospace) May 13, 2024

وكتبت شركة HEO Robotics يوم الثلاثاء 13 مايو، على منصة "إكس": "يوفر التصوير غير الأرضي أفضل رؤية للأقمار الصناعية في الفضاء. لقد التقطنا هذه الصورة لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها فوق المحيط الهندي من قمر صناعي على بعد 69.06 كيلومترا (43 ميلا)".

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وتلتقط شركة التصوير التجاري الأسترالية بالفعل بعض المشاهد النادرة للأقمار الصناعية التي تدور حول أسطولها الخاص، في عرض للصور عالية الدقة المستخدمة لإبقاء العملاء على اطلاع بالأنشطة الفضائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة الأسترالية بتصوير أجسام تتحرك بسرعة عالية في المدار. في 14 فبراير 2024، التقطت أقمار HEO Robotics صورا للقمر الصناعي ERS-2 لمراقبة الأرض التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بينما كان يقترب من العودة إلى الغلاف الجوي للأرض.

وفي عام 2023، أصدرت شركة HEO Robotics مقطعا زمنيا يوضح مراحل بناء محطة تيانغونغ الفضائية الصينية المكونة من ثلاث وحدات.

المصدر: سبيس