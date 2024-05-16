روسيا تناقش مع دول "بريكس" سبل التعاون لاستحداث مجموعات أقمار الصناعية

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف أن روسيا تناقش مع دول مجموعة "بريكس" مجالات التعاون لاستحداث مجموعات أقمار صناعية.

وقال بوريسوف:"نناقش مع دول بريكس شؤون التعاون في مجال استحداث مجموعات أقمار صناعية في المدار، وبالأخص استحداث مجموعات أقمار لاستشعار الأرض عن بعد. لدينا مشاريع قائمة في هذا المجال، ويتم تبادل المعلومات بين دول المجموعة. التعاون سيشمل أيضا شؤون تطوير صواريخ الفضاء وتطوير المحركات الحديثة لهذه الصواريخ".

وأضاف:"يتم أيضا مناقشة قضايا مشاركة روسيا في مشاريع تطوير محطات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتطوير محطات لاستخدامها مع القاطرات الفضائية النووية، والصين مهتمة أيضا بهذه المسائل، ونحن في مرحلة مناقشة الخطط لتحديد سبل التعاون المشترك في هذا المجال".

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وكان بوريسوف قد أشار العام الماضي إلى أن روسيا اقترحت على بلدان مجموعة"بريكس" مشروع إنشاء وحدة فضائية خاصة في المحطة المدارية الواعدة.

المصدر: تاس