للمرة الثانية.. رسائل خاطئة تدفع ناسا إلى "إسكات" هابل

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، يوم الجمعة 26 أبريل، أن تلسكوب هابل الفضائي أوقف عملياته مؤقتا بسبب مشكلة ميكانيكية.

ويعاني المرصد الفضائي من خلل مزعج أثر على أجهزة الجيروسكوب (البوصلة الدوامة) الخاص به، اللازمة لمساعدة هابل على الوصول إلى أهداف جديدة والإمساك بها، ما دفعه إلى تعليق عملياته العلمية للمرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر.

NASA is working to resume science operations of the agency’s Hubble Space Telescope after it entered safe mode April 23 due to an ongoing gyroscope issue. Hubble’s instruments are stable, and the telescope is in good health.



Read more: https://t.co/t3MKzFomU3pic.twitter.com/WmTCOjTA6R — Hubble (@NASAHubble) April 26, 2024

وانتقل هابل تلقائيا إلى "الوضع الآمن" يوم الثلاثاء، عندما بدأ أحد الجيروسكوبات الثلاثة في إرسال قراءات خاطئة. ويعمل المهندسون حاليا على إيجاد حل لاستئناف عمليات رصد التلسكوب.

إقرأ المزيد

وهذه هي المرة الثانية التي يوقف فيها التلسكوب الفضائي عملياته العلمية بسبب المشكلة ذاتها. وفي وقت سابق من نوفمبر 2023، أرسل أحد الجيروسكوبات قراءات غريبة مماثلة، ما دفع هابل إلى "الوضع الآمن"، واستأنف التلسكوب عملياته بشكل طبيعي في منتصف ديسمبر 2023.

وتُستخدم الجيروسكوبات لتحديد الاتجاه الذي يشير إليه التلسكوب وللحفاظ على اتجاهه. بدأ هابل بستة جيروسكوبات على متنه، ولكن لم يبق منها سوى ثلاثة جيروسكوبات عاملة حتى اليوم. يمكن للتلسكوب أن يعمل بواحد فقط إذا لزم الأمر، لكنه يستخدم الثلاثة جميعا لزيادة الكفاءة.

ومن بين الحلول الممكنة بالنسبة لمهندسي ناسا هو إعادة ضبط هابل ليعمل بجيروسكوب واحد مع وضع الاثنين الآخرين في الاحتياط، وفقا لوكالة الفضاء.

وكتبت وكالة الفضاء في بيانها: "تتوقع ناسا أن يواصل هابل تحقيق اكتشافات رائدة، والعمل مع مراصد أخرى، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع للوكالة، طوال هذا العقد وربما في العقد التالي".

وأطلق هابل البالغ من العمر 34 عاما، والذي استخدمه العلماء لتحديد أول تقدير رسمي لعمر الكون، في 24 أبريل عام 1990 باعتباره تلسكوبا فضائيا بصريا رائدا، ومنذ ذلك الحين قدم صورا مذهلة ومساهمات كبيرة في فهمنا للكون.

Happy 34th launchiversary, @NASAHubble! To date, the telescope has taken over 1.6 million observations of 53,000 astronomical objects, including this brand-new snapshot of the Little Dumbbell Nebula.



What did Hubble see on your birthday? https://t.co/qUtQlx6DfPpic.twitter.com/jBPeqyR7xx — NASA (@NASA) April 24, 2024

وتغلب التلسكوب المتقادم على عقبات مختلفة خلال فترة وجوده في المدار، ويبدو أن وكالة ناسا واثقة من تعافيه.

إقرأ المزيد

وفي الماضي تم إرسال مكوك فضائي لاستبدال الجيروسكوبات المكسورة بأخرى مملوءة بالنيتروجين المضغوط بدلا من الأكسجين، بهدف منع التآكل.

وكانت آخر مهمة لمكوك الفضاء لخدمة الجيروسكوبات في عام 2009. عندما تمت صيانة هابل للمرة الخامسة والأخيرة، تلقى فيها ستة جيروسكوبات جديدة. والآن ثلاثة فقط من تلك الجيروسكوبات ما تزال تعمل، بما في ذلك الجيروسكوب الذي أرسل إشارات خاطئة.

ومنذ انهاء برنامج المكوك الفضائي عام 2001 وإطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي عام 2021، لا توجد خطط لإرسال المزيد من أطقم الإصلاح إلى هابل، لكن هذا لا يعني بالضرورة نهايته، حيث ما يزال مسؤولو ناسا متفائلين بشأن استمراره في العمل.

المصدر: ديلي ميل