أكاديمية علوم روسية تعد برنامجا لاستصلاح القمر

أعدّت أكاديمية العلوم الروسية، في أبريل الجاري، برنامج دراسة القمر لغاية عام 2050.

وقال الأكاديمي الروسي غينادي كراسنيكوف في كلمة ألقاها في 24 أبريل الجاري في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان البروسي):" على الرغم من فشل محطة "لونا – 25" القمرية فإننا نستمر في وضع البرنامج القمري. وقد طرحنا اقتراحا بعدم إغلاقه. وتتم الآن صياغة البرنامج القمري لغاية عام 2035. وقد أعددنا كذلك البرنامج لغاية عام 2050 ".

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يذكر أن كبير المصممين في البرامج الروسية المأهولة والأكاديمي فلاديمير سولوفيوف كان قد قدم في نوفمبر الماضي خارطة الطريق الخاصة باستصلاح القمر. وبموجب هذه الخارطة سيرسل رواد الفضاء الروس إلى القمر أعوام 2031 – 2040 حيث سيحضرون لنشر القاعدة القمرية الروسية بغية إثبات الأوليات الروسية على القمر.

وقال سولوفيوف إن أعوام 2041 – 2050 ستشهد إنشاء القاعدة القمرية واستخراج واستخدام الماء والأوكسجين على القمر، وكذلك تجربة تكنولوجيات الإنتاج اعتمادا على الموارد المحلية.

وعلاوة على ذلك تشير خارطة الطريق إلى أن موارد القمر ستستخدم بعد عام 2050 لاستصلاح الفضاء واستخراج الموارد النادرة ودعم البعثات إلى الفضاء السحيق. ولهذا الغرض يخطط لأن تنشأ على القمر مجمعات إنتاج وتخزين مكونات الوقود ووسائل تجميع المركبات في مدار القمر وتزويدها بالوقود.

المصدر: تاس