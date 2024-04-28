روسيا.. قانون جديد يمنح "روس كوسموس" حق بيع بيانات استشعار الأرض عن بعد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنح شركة "روس كوسموس" الحكومية الحق في بيع بيانات استشعار الأرض عن بعد للمستهلكين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية.

وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

ينص القانون على أن "روس كوسموس" ستقدم المعلومات من الصندوق الفيدرالي لبيانات استشعار الأرض عن بعد من الفضاء والمنتجات التي تم إنشاؤها نتيجة لمعالجة البيانات الأولية من خلال الإسناد الجغرافي والتعديل الإشعاعي والهندسي. بينما لا يسمح القانون ببيع المعلومات الواردة من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية لأغراض الأرصاد الجوية والمائية والجيوفيزيائية الشمسية.

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وسيتم تقديم جميع البيانات والنسخ والمنتجات الواردة من الصندوق الفيدرالي مقابل مبالغ مالية. وسيتم توفيرها لبعض لمستهلكين مجانا، وستحدد مثل هذه الحالات من قبل الحكومة.

وسيضع مجلس الوزراء أيضا نظاما لتسليم نسخ من بيانات الاستشعار عن بعد إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات التابعة لها لإدراجها في الصندوق الفيدرالي. يتم تضمين البيانات ونسخها الواردة من الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية غير الحكومية في الصندوق الفيدرالي.

ستقوم وكالة "روس كوسموس" سنويا، قبل بدء تخطيط المشتريات للسنة المالية المقبلة، بصياغة طلبات لتوفير بيانات ومنتجات استشعار الأرض عن بعد بناء على طلبات وكلاء الدولة والبلديات. وإذا كانت الشركة الحكومية غير قادرة على التسليم، فسيتعين عليها إخطار الوكلاء في الوقت المناسب.

وجاء في المذكرة التوضيحية للقانون أن القرارات المتخذة ستؤثر إيجابا على عمل "روس كوسموس" وصناعة الصواريخ والفضاء ككل.

المصدر: تاس