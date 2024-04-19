الهند تخطط للتخلي عن بعثات فضائية تلوّث مدار الأرض

تعوّل مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية (ISRO) على أن كل البعثات الفضائية الهندية التي ستطلق بعد عام 2030 ستكون صديقة للبيئة، ولن تخلف نفايات فضائية.

وتدعو المؤسسة الفضائية الهندية دولا أخرى إلى السير قدما على هذا الطريق. أعلن ذلك رئيس المؤسسة شريدخارا بانكير سومناتخ الذي قال إن مبادرة مؤسسة ISRO هذه تهدف إلى جعل كل البعثات الفضائية التي تطلقها المؤسسات الحكومية والخاصة لا تخلف أية نفايات فضائية بحلول عام 2030. وتدعو الهند الوكالات الفضائية القومية والخاصة الأخرى إلى الانضمام إلى تلك المبادرة من أجل الحفاظ على الاستقرار الطويل الأمد في الفضاء الكوني.

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وشدد شريدخارا بانكير سومناتخ في كلمة ألقاها في اجتماع لجنة التنسيق الخاصة بالنفايات الفضائية في بنغالور على ضرورة جعل مدار الأرض على ارتفاع حتى 400 كيلومتر خاليا من النفايات، مع العلم أن هذا المدار تستخدمه محطة الفضاء الدولية.

وأعلن شريدخارا بانكير سومناتخ قائلا:"موضوع النفايات الفضائية يشغل المكانة الهامة في برنامجنا الفضائي. أخذا في الحسبان عزمنا على إنشاء محطتنا الفضائية المدارية فإن هذا المدار حيث ستظهر محطات فضائية جديدة يلفت أنظارنا. وأظن أنه من الضروري حماية تلك المنطقة في سبيل ضمان وجود الإنسان الطويل الأمد في الفضاء الكوني."

وأشار إلى أن المؤسسة الفضائية الهندية تدرس الخبرات والتجارب الدولية لجعل مهمة إنشاء محطة الفضاء تنسجم مع المقاييس المتفق عليها دوليا، ولا تزيد من أخطار ظهور نفايات فضائية.

يذكر أن الهند تعوّل على إنشاء أول محطة فضائية لها بحلول عام 2030.

المصدر: تاس