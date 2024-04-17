كيف تساهم روسيا في تحقيق مشروع المحطة القمرية المشتركة مع الصين؟

تعمل روسيا على تطوير مصدر صغير الحجم للطاقة النووية سينقل إلى سطح القمر ليكون مساهمتها في تحقيق المشروع الصيني الروسي لإنشاء المحطة القمرية.

وقال مدير عام مؤسسة" روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية يوري بوريسوف في محاضرة ألقاها يوم 14 أبريل الجاري أمام الطلاب في متحف تاريخ الفضاء في مدينة كالوغا الروسية: "من المهم جدا إنشاء المصدر الطويل الأمد الصغير الحجم والآمن على سطح القمر. وقد يكون ذلك إحدى مساهمات الجانب الروسي في المشروع الروسي الصيني المشترك".

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وأوضح بوريسوف أن الليلة القمرية تستغرق 14 يوما أرضيا تقريبا، لذلك من المستحيل ضمان تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدة طويلة في الظل بفضل شحن البطاريات الكهربائية نهارا فقط.

وقد أعلن بوريسوف في وقت سابق أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تخطط مع الجانب الصيني لإرسال وحدة الطاقة النووية إلى القمر بين عامي 2033 – 2035.

يذكر أن موسكو وبكين تخططان لإنشاء محطة قمرية علمية دولية مشتركة على مرحلتين، اعتبارا من عام 2025. وسيشمل المشروع تركيب وحدات للبحوث والطاقة والإقلاع والهبوط في المحطة وكذلك مدارية وتجريبية، بالإضافة إلى مركز قيادة وقمر صناعي للإرسال ومحطة اتصالات ووحدات للمراقبة التكنولوجية.

وقد انضمت إلى المشروع القمري الروسي الصيني كل من بيلاروس وأذربيجان وتركيا وغيرها من الدول.

المصدر: تاس