رواد الفضاء يرصدون مشهدا غريبا على الأرض خلال الكسوف (صور)

حظي رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بمشهد غريب خلال كسوف الشمس الكلي يوم الاثنين الماضي، حيث كان ظل القمر على سطح الأرض مثيرا.

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واستغرق انتظار الكسوف الكلي على الأرض أكثر من ساعة، ووفقا لوكالة ناسا، تحرك ظل الكسوف على سطح الأرض بسرعة 1100 ميل في الساعة عند خط الاستواء، ووصل إلى 5000 ميل في الساعة بالقرب من القطبين.

ويدور رواد الفضاء الذين يعيشون ويعملون في محطة الفضاء الدولية حول الأرض كل 90 دقيقة تقريبا، ويشهدون 16 شروقا وغروبا للشمس خلال 24 ساعة، وما يصل إلى 5 كسوفات سنويا.

وتمكن رواد الفضاء من رؤية ظل القمر على سطح الأرض، ليبدو وكأنه ثقب أسود عائم.

ولم تكن محطة الفضاء الدولية هي المصدر الوحيد لمشهد كسوف الشمس من الفضاء. حيث شارك إيلون موسك مؤسس "SpaceX" مقطع فيديو للحدث، تم التقاطه بواسطة قمر صناعي "Starlink" في مدار أرضي منخفض.

ويُظهر الفيديو ظل القمر أثناء تحركه عبر الكوكب. وبينما كان القمر يتحرك أمام الشمس، سجلت المركبات الفضائية لمراقبة الأرض والشمس، الكسوف في الوقت الحقيقي.

وتتبع القمر الصناعي "GOES-East" التابع لـ "NOAA" ظل القمر المتحرك عبر المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، بينما سجل القمر الصناعي "Proba-2" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الكسوف باتجاه الشمس.

View of the eclipse from orbit

pic.twitter.com/2jQGNhPf2v — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024

المصدر: "Nypost"