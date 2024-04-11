زاخاروفا تشيد بالإطلاق الناجح لصاروخ Angara-A5 الثقيل

أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بعملية الإطلاق الناجحة لصاروخ Angara-A5 الثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي.

وحول الموضوع قالت زاخاروفا:"عشية يوم رواد الفضاء الروسي، تمت بنجاح عملية إطلاق صاروخ Angara-A5 الفضائي الجديد، والذي حمل وحدة التسريع Orion وحمولة اختبارية إلى المدار، والمهم هو أن هذه أول عملية إطلاق لهذا النوع من الصواريخ من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، وبذلك تم تأكيد مكانة الاتحاد الروسي كقوة فضائية رائدة، ما يضمن لبلادنا السيادة الكاملة في مجال أنشطة الإطلاق الفضائية من أراضيها".

وأضافت:"نؤكد من جديد التزامنا بالحفاظ على الفضاء باعتباره بيئة سلمية، ونؤيد التطوير التدريجي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذلك والتعاون المتكافئ والمفيد لاستكشاف الفضاء واستخدام الفضاء القريب من الأرض للأغراض السلمية مع كل من يهتم بهذا الأمر".

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وكانت وكالة "روس كوسموس" قد نجحت اليوم الخميس بإطلاق أول صاروخ من نوع Angara-A5 من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، وأعلنت أن وحدة Orion انفصلت بنجاح عن الصاروخ، وأوصلت الحمولة الاختبارية إلى المدار المطلوب.

المصدر: RT