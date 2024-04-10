روسيا لا تستبعد إيجاد آثار للبعثات الأمريكية على سطح القمر

أعلن رئيس معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية أناتولي بيتروكوفيتش أن روسيا يمكن أن تصور ما تبقى من آثار البعثات القمرية الأمريكية في الـ5–10 أعوام القادمة، إن وجدت.

وجاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقد يوم 8 أبريل في وكالة "تاس" الروسية بمناسبة الاحتفال بعيد الفضاء يوم 12 أبريل المقبل.

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وقال مجيبا على سؤال وجه إليه عما إذا كان من المخطط تصوير موقع هبوط الأمريكيين على القمر، قال إن "التقنيات الفضائية تتطور بوتيرة عالية، لكننا نهتم بالدرجة الأولى بتنفيذ المهام العلمية والتطبيقية، ونخطط قريبا لإطلاق محطة "لونا – 26" إلى القمر. وإذا أراد أحد تصوير آثار الأمريكيين فيمكنه إطلاق قمر مداري خاص. وعلى كل حال أظن أن كل شيء سيتم توثيقه وتصويره حتى الأثر الأخير في الأعوام الـ5–10 القادمة".

يذكر أن مسبار "لونا – 26" الروسي سيطلق، وفقا للبرنامج القمري الروسي، عام 2027، وبعده "لونا – 27" عام 2028. أما محطة "لونا – 28" التي يجب أن تعود إلى الأرض فيخطط لإطلاقها بحلول عام 2030.

جدير بالذكر أن أول بعثة قمرية أمريكية مأهولة ناجحة تحققت في يوليو عام 1969.

المصدر: تاس