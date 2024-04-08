روسيا.. الكشف عن موعد إطلاق صاروخ Angara الثقيل من مطار فوستوتشني

كشف مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية عن الموعد الذي سيتم فيه إطلاق صاروخ Angara-A5 الثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي.

وقال المصدر لوكالة ناس الروسية:"من المفترض أن تتم عملية الإطلاق الأول لصاروخ Angara-A5 الثقيل من مطار فوستوتشني في التاسع من أبريل الجاري، حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لمنطقة المطار( حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو)".

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الصاروخ تم تثبيته على منصة الإطلاق الموقع 1А في مطار فوستوتشني، وتجري التحضيرات لعملية الإطلاق، وأنه ومع إطلاق الصاروخ المذكور ستكون قد بدأت عمليات اختبارات الإطلاق لمجمع "آمور" الجديد الموجود في المطار، والمخصص لصواريخ Angara الفضائية الثقيلة.

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وكانت روسيا قد بدأت بعمليات بناء مجمع "آمور" في مطار فوستوتشني عام 2018، وعام 2023 تم اختبار أنظمة هذه المجمع مع نسخة كاملة الحجم لصاروخ Angara-A5 الفضائي الثقيل.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية، وأطلقت عددا منها من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، أما من مطار فوستوتشني الفضائي فقد أطلق منذ عام 2016 وحتى الآن 16 صاروخا من نوع ​​Soyuz-2.1a وSoyuz-2.1 b.

المصدر: تاس