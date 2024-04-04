بوتين يقلّد رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا لقب "بطل روسيا"

قلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء 3 أبريل رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا لقب "بطل روسيا".

وجاء في مرسوم رئاسي تم نشره اليوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أنه تم منح آنا كيكينا لقب "بطل روسيا" عن الشجاعة التي أظهرتها خلال الرحلة الفضائية الطويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية.

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ومنح المرسوم نفسه آنا كيكينا اللقب الفخري "رائد الفضاء الطيار في روسيا". وإضافة إلى ذلك تم تكريم أرمان أروتيونوف نائب مدير إدارة مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء وكذلك فلاديمير كرايف رئيس مختبر مركز "غاغارين" بميدالية " الاستحقاق في مجال استصلاح الفضاء الكوني".

يذكر أن آنا كيكينا كانت أول رائدة فضاء روسية حققت رحلة فضائية على متن مركبة Crew Dragon الفضائية الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج الرحلات الفضائية المتبادلة.

وصلت كيكينا في أكتوبر الماضي مع رائدي الفضاء الأمريكيين نيكول مان وجوش كاسادا ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا إلى محطة الفضاء الدولية، ثم هبطت في 12 مارس الماضي في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا. واستغرقت رحلتها الفضائية 157 يوما.

المصدر: تاس