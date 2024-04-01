وحدة SLIM القمرية اليابانية تدخل وضعية السكون

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن وحدة SLIM القمرية دخلت وضعية السكون حتى نهاية الشهر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"تم إدخال وحدة SLIM القمرية في وضعية السكون حتى نهاية الشهر الجاري. الوحدة تفقد وظائف أجهزة الاستشعار والمعدات الموجودة فيها، ولكن إذا تم الحفاظ على الوظائف الرئيسية لها فسيكون من الممكن تشغيلها مرة أخرى في نهاية أبريل".

وكانت مركبة SLIM قد هبطت على سطح القمر في 20 يناير الجاري، حوالي الساعة 00:20 بتوقيت طوكيو (19 يناير 18:20 بتوقيت موسكو)، لكنها هبطت رأسا على عقب تبعا لوكالة (JAXA)، وواجهت مشكلات في عمل ألواح الطاقة الشمسية لذا تم إيقاف تشغيلها، وأعيد تشغيلها مرة أخرى في 29 يناير بعد تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على القمر، وبعدها التقطت صورا للمنطقة المحيطة باستخدام كاميرا طيفية خاصة.

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وفي الأول من فبراير الماضي أدخلت الوحدة في وضعية السكون ليتم تفعيلها من جديد في 26 فبراير، إذ تمكنت وكالة (JAXA) من إرسال إشارات للوحدة واستقبال إشارات منها، وفي 1 مارس الماضي أدخلت الوحدة في وضعية السكون ليتم تشغيلها من جديد في 28 من الشهر نفسه.

يبلغ طول الوحدة نحو 2.4 م، ووزنها 200 كلغ، وحصلت على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعدها في دراسة حفر القمر وتضاريسه، فضلا عن تجهيزها بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر، وستستخدم البيانات التي ستحصل عليها في إطار البرنامح الياباني الفضائي وبرنامج Artemis القمري الأمريكي.

المصدر: تاس