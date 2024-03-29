مركز روسي يجري اختبارا ناريا ناجحا لمحرك البلازما المستخدم في الأقمار الصناعية

أفادت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن مركز "كلديش" للبحوث العلمية نجح في إجراء الاختبارات النارية لمحرك "كا إم – 55" .

وقال مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" إن محرك البلازما الذي يطوره مركز "كلديش" الروسي يخطط لاستخدامه في الأقمار الصناعية التابعة لمشروع "سفيرا" الفضائي.

وجاء في تقرير صادر عن مركز "كلديش"، بصفته فرعا من "روس كوسموس"، أن الاختبارات النارية لمحرك البلازما "كا إم – 55" تكللت بنجاح تام في مجال واسع من القدرات المستخدمة. وأشارت "روس كوسموس" إلى أنه تم استخدام الغازين الخاملين زينون والكريبتون بمثابة وقود العمل في المحرك.

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يذكر أن محرك "كا إم – 55" يتم تطويره ليستخدم في الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم المخطط لإطلاقها إلى مدار الأرض المنخفض، بما في ذلك في إطار برنامج "سفيرا" الفضائي الفيدرالي.

جدير بالذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد شكلت فريقا من العلماء والأخصائيين سيعملون على توفير غاز الزينون لبرنامج "سفيرا" الفضائي الروسي الخاص بالأقمار الصناعية للاتصالات والإنترنت.

والغاية من تشكيل فريق العلماء هي ضمان تزويد الأقمار الصناعية التابعة للبرنامج المذكور بلا انقطاع بغاز الزينون.

ويبحث الفريق أيضا إمكانية استخدام أنواع أخرى من الوقود البديل للزينون، ستستخدم في المحركات الصاروخية الكهربائية.

يذكر أن الرئيس الروسي ألقى الضوء لأول مرة على مشروع "سفيرا" في مؤتمر "الخط المباشر" الذي عقده مع المواطنين الروس في 7 يونيو عام 2018. وكان مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين قد أشار عام 2021 إلى أن برنامج "سفيرا" سيتضمن 5 مجموعات من الأقمار الصناعية التي تقدّم خدمات الإنترنت والاتصال و5 مجموعات أخرى من الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

جدير بالذكر أن أول قمر صناعي تابع لبرنامج "سفيرا" الروسي تم إطلاقه في 22 أكتوبر عام 2022 بواسطة صاروخ " سويوز – 2.1 بي" من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

المصدر: تاس