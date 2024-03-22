الهند.. نجاح اختبار صاروخ فضائي متعدد الاستخدام

حققت مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية (ISRO) الهبوط الناجح لنموذج من الصاروخ المتعدد الاستخدام RLV LEX-02.

وجاء في تقرير نشرته المؤسسة:" إن ISRO اختبرت الصاروخ المتعدد الاستخدام لأول مرة في أبريل عام 2023. أما الاختبار الآخر فأجري الجمعة 15 مارس الساعة 07.10 بالتوقيت المحلي (الساعة 4.10 بتوقيت موسكو) في ميدان التجارب التابع لسلاح الجو بالقرب من مدينة تشيترادورغا في ولاية كرناتاكا".

وقد استعرض نموذج RLV LEX-02 إمكانات الهبوط المستقل لـRLV في الظروف الصعبة بعد إسقاطه من المروحية، حيث اضطر الصاروخ إلى القيام بمناورات مختلفة وتعديل مسافة التحليق وانحرافاته الجانبية. وأدى كل ذلك إلى الهبوط الناجح له.

إقرأ المزيد

وأشار التقرير إلى أن النموذج الذي أطلق عليه Pushpak تم إسقاطه من مروحية Chinook التابعة لسلاح الجو الهندي والمحلقة على ارتفاع 4.5 كيلومتر وعلى مسافة 5 كيلومترات من مدرج المطار. وهبط النموذج على المدرج باستخدام مظلة المكابح ومنظومة المكابح الأساسية ونظام التدرج. وتم في إطار التجربة محاكاة ظروف الشتل الراجع من الفضاء والمحلق بسرعة عالية.

ويشار إلى أنه تم استخدام جسم نموذج سابق، الأمر الذي أكد إمكانية الاستخدام المتكرر لمثل هذه النماذج الصاروخية.

يذكر أن الهند تقوم على مدى عدة أعوام بتطوير الأنظمة المتعددة الاستخدام. وكانت مؤسسة الدراسات الفضائية الهندية قد أفادت عام 2019 بعزمها على إعادة المرحلتين الأولى والثانية إلى الأرض بعد إطلاق الصاروخ، الأمر الذي سيساعدها في تقليص النفقات اللازمة لإطلاق الصواريخ.

المصدر: تاس