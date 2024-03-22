"سبيس إكس" ترسل مركبة شحن إلى المحطة الفضائية (فيديو)

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت الشركة إلى أن صاروخ Falcon 9 الذي حمل المركبة إلى المدار أقلع يوم الخميس 21 مارس الجاري من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، تمام الساعة 16:55 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:55 بتوقيت موسكو).

وحملت المركبة على متنها حوالي 3 أطنان من الحمولة التي تتضمن مواد غذائية ومعدات لازمة لإجراء التجارب العلمية، ومن المفترض أن تصل إلى المحطة وتلتحم بها في 23 من مارس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد حاليا نوعين من المركبات لشحن البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هما مركبات Cargo Dragon المتعددة الاستخدام التي طورتها شركة "سبيس إكس"، ومركبات Cygnus التي توصل البضائع إلى المحطة وتعود نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوي.

المصدر: تاس