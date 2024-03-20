وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول مع الصين لتشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2"

أعلنت وكالة الفضاء المصرية توقيع بروتوكول تشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2"، وذلك في إطار الجهود المصرية الصينية المشتركة لتطوير التكنولوجيا الفضائية ودعم الاستخدامات السلمية للفضاء.

وفي بيان لها، أوضحت الوكالة أن توقيع البروتوكل جرى بين الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، وممثل وكالة الفضاء الصينية لي جون، خلال احتفالية أقيمت في قاعة المؤتمرات في أكاديمية وكالة الفضاء المصرية، وذلك بحضور لفيف من الخبراء والمهندسين من الجانبين.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب شريف صدقي عن فخر واعتزاز وكالة الفضاء المصرية بالجهود المشتركة التي أدت إلى نجاح مشروع "مصر سات 2".

وأشاد بالتعاون الوثيق بين الفرق الفنية المصرية والصينية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز العظيم، مؤكدا أن القمر الصناعي "مصر سات 2" سيكون عاملا رئيسيًا في دعم متطلبات التنمية المستدامة لمصر.

من جهته، عبر لي جون عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الصين ومصر في مجال تكنولوجيا قطاع الفضاء، مؤكدا أهمية هذا التعاون لتطوير التكنولوجيا الفضائية واستخداماتها السلمية.

وأضاف: "شهدنا في الأمس القريب، احتفالنا سويا بانتهاء مراحل الاختبارات الناجحة للنماذج الثلاثة للقمر الصناعي "مصر سات 2"، مما يؤكد على التزام الجانبين بتحقيق هذا النجاح الفريد من نوعه..في هذا السياق، نجدد التأكيد على دور "مصر سات 2" في دعم الاستخدامات السلمية للفضاء، وتعزيز التنمية المستدامة للبلاد، من خلال توفير صور فضائية دقيقة تصل استبانتها إلى 2 متر، مما يسهل على الحكومة المصرية تحديد مسارات المياه وتغيرات الشواطئ ومتابعة الزراعات، بالإضافة إلى كشف التعدي على الأراضي وغيرها من التطبيقات الحيوية ومتابعة التغيرات في البيئة وتحديد احتياجاتها بدقة وفعالية".

المصدر: "القاهرة 24"