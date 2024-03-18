أرمينيا.. علماء ألمان يختبرون روبوتات للرحلات المستقبلية إلى المريخ

أفادت صحيفة Bild أن علماء جامعة فورتسبورغ الألمانية يختبرون في أرمينيا اثنين من الروبوتات الخاصة للرحلات المستقبلية إلى المريخ، بالإضافة إلى بدلات فضائية جديدة.

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وكتبت للصحيفة: "يختبر باحثون من جامعة فورتسبورغ اثنين من الروبوتات الخاصة بهم في أرمينيا للرحلات المستقبلية إلى المريخ. وسيبقى فريق البحث في قرية أرماش حتى بداية أبريل".

ووفقا للصحيفة، يتألف الفريق العلمي من ستة خبراء، تتضمن مهمتهم اختبار بدلات فضائية جديدة وكيفية تفاعلها مع الروبوتات في ظروف العزلة التامة.

وتشير الصحيفة موضحة، إلى أن 200 عالم من 26 دولة يشاركون في المهمة التي أطلق عليها اسم "أمادي-24" (Amadee-24 )، وخلال البحث سيكون رواد الفضاء على اتصال دائم بمحطة تحاكي محطة تحكم يديرها منتدى الفضاء النمساوي وكالة الفضاء الأرمينية.

ووفقا للصحيفة يتضمن الاختبار تأخير إشارة الراديو مدة 10 دقائق بصورة مصطنعة لتتوافق مع الظروف الفعلية لمهمة المريخ. أي تأخذ بالاعتبار المسافة بين الأرض والكوكب الأحمر. ووفقا للخبراء، سيستغرق الأمر حوالي 15 عاما قبل أن تطأ قدم الإنسان كوكب المريخ لأول مرة.

المصدر: نوفوستي