وكيلهم على الأرض.. رواد المحطة الفضائية يصوتون في الانتخابات الرئاسية

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن روادها المتواجديدن على متن المحطة الفضائية الدولية أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية بمساعدة وكيل على الأرض.

وجاء في منشور للوكالة اليوم الجمعة :" الرواد الروس التابعون لروس كوسموس والمتواجدون على متن المحطة الفضائية الدولية، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب وألكسندر غريبينكين، أدلوا اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية بمساعدة وكيل على الأرض، هذه الوكيل كان إيغور تريفونوف، حاكم منطقة كورولوف، لقد تواصل تريفونوف مع الرواد من خلال خط آمن وفرته شركة إينيرغيا التابعة لروسكوسموس".

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وتجري الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة ما بين 15 و17 مارس الجاري، ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم: فلاديمير بوتين- مرشح مستقل، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف، ويمكن التصويت في الانتخبات عبر المراكز المخصصة أو إلكترونيا من خلال الموقع الحكومي الروسي للخدمات الرقمية.

المصدر: تاس