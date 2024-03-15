مشكلات في عمل قمرين صناعيين أطلقتهما الصين مؤخرا

أعلنت وكالة "شينخوا" عن مشكلات في عمل قمرين صناعيين، أطلقتهما الصين، يوم الأربعاء الماضي.

وجاء في منشور للوكالة:"تم اكتشاف مشكلات في تشغيل قمرين صناعيين أطلقتهما الصين يوم الأربعاء الماضي من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد".

وأضاف المنشور:"أطلق قمرا DOA وDOB يوم الأربعاء تمام الساعة 20:51 بتوقيت بكين، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ Long March-2C المزود بوحدة الدفع العليا Yuanzheng-1 S".

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وأشارت الوكالة إلى أن المرحلتين الأولى والثانية للصاروخ عملتا بشكل طبيعي أثناء عملية الإطلاق، لكن حدث عطل في مرحلة الدفع العليا Yuanzheng-1 S، ونتيجة لذلك لم يتمكن القمران من الوصول إلى المدار المطلوب وظهرت مشكلات في تشغيلهما، وحاليا يتم بذل الجهود لإزالتهما من المدار.

المصدر: تاس