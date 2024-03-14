كشف مجموعة الأقمار الصناعية الروسية المستقبلية

أعلنت مجموعة Sitronics أن عدد الأقمار الصناعية التي ستستخدمها روسيا في عام 2030 قد يكون أكثر من بضعة آلاف من الأقمار الصناعية المعلنة في الخطط السابقة.

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ويقول نيقولاي بوجيدايف رئيس مجموعة Sitronics التي تضم أيضا شركة "سبوتنيكس" لإنتاج الأقمار الصناعية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "أعتقد أنه سيعاد النظر بالأرقام الخاصة بعدد الأقمار الصناعية صعودا، لأنه لم يكن في روسيا سوق للخدمات والبيانات الفضائية من قبل، والآن بدأ العملاء للتو في فهم الحاجة إليها وما يمكن فعله ببيانات الأقمار الصناعية. لذلك سيزداد استخدام هذه الخدمات بشكل كبير".

ويشير بوجيدايف، إلى أنه في السنة الماضية أنتجت الشركة لأول مرة أكثر من 100 قمر صناعي، وتخطط لزيادة إنتاجها.

ووفقا له، يجب على الشركات الروسية أن تستوفي المعايير العالمية، وأن تكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 500 قمر صناعي في السنة. وبالطبع من أجل إطلاق هذا العدد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، يجب إنتاج المزيد من صواريخ النقل. ويشير إلى أنه بالإضافة إلى الصواريخ التي تنتجها الشركات الحكومية والصواريخ الخفيفة للغاية الواعدة التي تنتجها الشركات الخاصة، يمكن تنظيم تعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.

وتحدث بوجيداييف عن خطط الشركة لإنشاء إنتاج خاص بها من الحمولات. مشيرا إلى أن مجموعة Sitronics اتقنت بالفعل إنتاج أجهزة إرسال لنظام التعرف الآلي على السفن، وتقوم بتطوير أجهزة لإنترنت الأشياء (Internet of Things )‏- مصطلح برز حديثا، وتفكر في إنتاج البصريات والرادارات لسبر الأرض عن بعد.

ويذكر أن يوري بوريسوف المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" أعلن في وقت سابق، أنه بحلول عام 2030 سيكون لدى روسيا كوكبة أقمار صناعية تضم حوالي 1.7 ألف جهاز، وأن 40 بالمئة منها ستكون من إنتاج شركات روسية خاصة.

المصدر: نوفوستي