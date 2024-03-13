عودة مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة برائد روسي على متنها إلى الأرض

عادت إلى الأرض مركبة "دراغون" المأهولة مع بعثة Crew-7 الفضائية التي تضم رائد الفضاء الروسي قسطنطين بوريسوف، وذلك بعد إقامتها لمدة نصف سنة على متن محطة الفضاء الدولية.

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وهبطت المركبة الفضائية في المحيط الأطلسي بالقرب من شاطئ فلوريدا الساعة 05.50 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (12.50 بتوقيت موسكو) يوم 12 مارس الجاري. وقبل ذلك بعدة دقائق دخلت المركبة الفضائية الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي وفتحت مظلاتها.

وكانت المركبة بعد انفصالها عن محطة الفضاء بحاجة إلى فترة تقل عن يوم واحد لتعود إلى الأرض.

وضم طاقم بعثة Crew-7 التي وصلت محطة الفضاء نهاية أغسطس الماضي، إلى جانب رائد الفضاء الروسي، الأمريكية ياسمين مقبلي والأوروبي أندرياس موغنسن والياباني ساتوسي فوروكاوا. وكلهم مكثوا على متن المحطة 197 يوما.

يذكر أن قسطنطين بوريسوف ثالث رائد فضاء روسي يزور محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "دراغون" المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

المصدر: تاس