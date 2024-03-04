شركة أمريكية خاصة تعلن انتهاء بعثتها القمرية

أعلنت شركة Intuitive Machines الأمريكية الخاصة أن مسبارها Nova-C (أوليس) الذي هبط يوم 23 فبراير الماضي على سطح القمر اختتم بعثته القمرية.

وأفادت الشركة بانتهاء مهمة مسبارها القمري يوم 29 فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني التابع لها. وحسب الشركة فإن الاتصال بمسبارها القمري انقطع، ما يعتبر انتهاء رسميا لبعثته.

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ويذكر أن مسبار Nova-C القمري أرسل إلى الأرض الخميس 29 فبراير صورة التقطها يوم 22 فبراير الماضي. وذكرت الشركة حينها أن المسبار هبط على سطح القمر الساعة 02.23 يوم 23 فبراير، وأصبح بذلك "أول مسبار خاص يهبط على القمر".

وجدير بالذكر أن مسبار Nova-C الذي نقل إلى القمر أجهزة ومعدات ستستخدمها لاحقا بعثات قمرية أمريكية أخرى، تم تصنيعه في شركة Intuitive Machines التي تأسست عام 2013 في هيوستن الأمريكية. وأدخلت وكالة "ناسا" Intuitive Machines على قائمة الشركات الخاصة الأمريكية التي اختارتها للمشاركة في برنامج Commercial Lunar Payload Services الذي يقدم خدمات خاصة بإرسال الحمولة المفيدة إلى القمر.

يذكر أن مسبار "أوليس" ( Nova-C) تم إطلاقه إلى القمر يوم 15 فبراير.

المصدر: تاس