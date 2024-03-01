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رائد فضاء روسي يرصد محطة كهروشمسية مغربية من الفضاء

الفضاء

رائد فضاء روسي يرصد محطة كهروشمسية مغربية من الفضاء
dzen.ru
محطة " ورزازات " الكهروشمسية المغربية
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التقط رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو صورة فوتوغرافية فضائية لإحدى أكبر المحطات الكهروشمسية في المغرب.

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وقد رصد كونونينكو من الفضاء منشأة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي محطة "ورزازات" الكهربائية الشمسية في المغرب، بصفتها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتقع المحطة على بعد 10 كيلومترات شمال غرب مدينة ورزازات المغربية في الجزء الغربي من الصحراء الكبرى في جبال الأطلس.

يذكر أن رئيس فريق رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو  كان قد تولى قبل قيامه برحلة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية مهام المراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية. وسبق له أن التقط صورا فضائية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وإحدى أكبر المحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.

المصدر: تاس

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