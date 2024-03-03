تمديد مهمة الوحدة القمرية Nova-C ستة أيام أخرى

أعلن ستيف ألتيموس رئيس شركة Intuitive Machines في مؤتمر صحفي عن تمديد عمل الوحدة القمرية Nova-C العائدة للشركة ستة أيام أخرى، على الرغم من المشكلات التي حصلت أثناء هبوطها على القمر

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ويذكر أن وحدة الهبوط Nova-C التي يطلق عليها اسم Odysseus كانت قد هبطت على سطح القمر في الساعة 18.23 مساء يوم 22 فبراير بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، (الساعة 2.23 يوم 23 فبراير بتوقيت موسكو) وهي مجهزة بستة أجهزة تعود لناسا، وتقرر تمديد مهمتها ستة أيام أخرى لتنقل المعلومات إلى الأرض.

وكان ألتيموس قد أعلن في وقت سابق أنه بعد انتهاء المهمة الرئيسية، ستحاول الشركة تنشيط الوحدة القمرية مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة، عندما تضرب أشعة الشمس مرة أخرى سطح الألواح الشمسية. وقال: "سنضع Odysseus في وضع السكون ونخطط لإيقاظها خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لإجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إرسال إشارة عندما تضيء الشمس البطارية الشمسية مرة أخرى".

ويشير إلى أن الوحدة مائلة حاليا بنحو 30 درجة، ولكن على الرغم من ذلك، يمكنها تلقي الطاقة من الألواح الشمسية ونقل البيانات.

المصدر: تاس