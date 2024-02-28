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بقعة شمسية أكبر من الأرض بـ9 مرات تطلق أقوى توهج منذ 6 سنوات

الفضاء

بقعة شمسية أكبر من الأرض بـ9 مرات تطلق أقوى توهج منذ 6 سنوات
Gettyimages.ru Pitris
صورة تعبيرية
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استمرت البقعة الشمسية العملاقة شديدة النشاط التي أطلقت العنان لثلاثة توهجات شمسية من الفئة X في أقل من 24 ساعة الأسبوع الماضي، في التوسع وهي الآن موجهة مباشرة نحو الأرض.

وأفاد موقع Spaceweather.com أن فترة من الهدوء الحذر تشير إلى أن البقعة المظلمة المتنامية يمكن أن تستعد لثوران هائل آخر، والذي يمكن أن يصطدم بكوكبنا مع نتائج مدمرة محتملة.

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وظهرت البقعة الشمسية AR3590 لأول مرة على جانب الشمس المواجه للأرض في 18 فبراير، وسرعان ما تضخمت لتصبح رقعة مظلمة أوسع بنحو 9.5 مرة من مساحة كوكبنا.

وفي 21 فبراير، قذفت AR3590 زوجا من التوهجات من الفئة X، وهي أقوى نوع من التوهجات الشمسية، بحجم X1.7 وX1.8.

ثم في 22 فبراير، أطلقت البقعة الشمسية ذاتها توهجا هائلا بحجم X6.3، وهو أقوى توهج شمسي منذ أكثر من ست سنوات.

وإذا كان أي من هذه الانفجارات الكبيرة قد أطلق انبعاثا كتليا إكليليا (CME) - سحب من البلازما الممغنطة التي يمكن أن تصطدم بالدرع المغناطيسي لكوكبنا أثناء طيرانها عبر الفضاء - نحو الأرض، فمن الممكن أن يسبب ذلك عواصف مغناطيسية أرضية شديدة، وهي اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن تسمح للإشعاع الشمسي بالتأثير على البنية التحتية الأرضية، وإثارة عروض شفق قطبي مذهلة وتتسبب في سقوط الأقمار الصناعية على الأرض.

ومنذ التوهجات الثلاثية من الفئة X، استمرت البقعة الشمسية AR3590 في النمو، وتضاعف حجمها تقريبا. وهي الآن واحدة من أكبر البقع الشمسية في الدورة الشمسية الحالية، والتي بدأت في عام 2019، حسبما ذكر موقع Spaceweather.com.

وتوقع الخبراء أن المجال المغناطيسي غير المستقر للبقعة الشمسية "يأوي طاقة لمزيد من الانفجارات من الفئة X"، ولكن حتى الآن، لم يتمكن سوى من إطلاق بضع التوهجات الضعيفة من الفئة M (فئة أقل من الفئة X) منذ اندلاع التوهجات الثلاثية، وفقا لما ذكره موقع Spaceweather .com سابقا. ويشير هذا إلى أن البقع الشمسية يمكن أن تخزن الطاقة لانفجار هائل آخر.

وذكر موقع Spaceweather.com أن البقعة الشمسية العملاقة تتجه حاليا "بشكل مباشر تقريبا" نحو الأرض، لذا، إذا انفجر توهج كبير آخر من الفئة X من الشمس وأطلق انبعاثا كتليا إكليليا، فسيكون كوكبنا في خط النار.

ويبلغ حجم AR3590 الآن نحو 60% من حجم البقعة الشمسية العملاقة التي ولّدت حدث كارينغتون، وهي عاصفة شمسية ضخمة في عام 1859 يعتقد أنها أكبر عاصفة شمسية في التاريخ المسجل تضرب الأرض.

وإذا أطلق توهج على مستوى حدث كارينغتون انبعاثا كتليا إكليليا على الأرض اليوم، فقد يتسبب ذلك في تعطيل طويل المدى لشبكات الطاقة العالمية ويمحو معظم المركبات الفضائية الموجودة في مدار حول الأرض، ما يؤدي إلى أضرار بقيمة تريليونات الدولارات.

ولكن AR3590 ليس كبيرا بما يكفي لإثارة هذا النوع من العواصف الشمسية.

إن الزيادة الأخيرة في حجم وتواتر البقع الشمسية، فضلا عن العواصف الشمسية الأكثر تواترا، هي علامات واضحة على أن الشمس تقترب بسرعة من ذروة نشاطها في دورتها التي تبلغ 11 عاما تقريبا، والمعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية.

المصدر: لايف ساينس

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