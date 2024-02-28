الهند تشيّد مطارها الثاني لإطلاق صواريخ الفضاء

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن الهند تعمل على مشروع لتشييد المطار الثاني في البلاد لإطلاق صواريخ الفضاء.

وفي تصريح حول الموضوع قال رئيس المنظمة:"أقيم مؤخرا في ولاية تاميل نادو حفل وضع حجر الأساس لثاني مطار لإطلاق صواريخ الفضاء في الهند، وشارك في الحفل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي".

وأضاف:"أعمال بناء المطار الجديد من المفترض أن تستغرق عامين تقريبا، وبدأنا بالتخطيط لإطلاق أول صاروخ فضائي خفيف من هذا المطار بعد أن يجهز".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مشروع المطار الفضائي الجديد تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار روبية (حوالي 115 مليون دولار).

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وتعمل الهند في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني بشكل كبير، إذ أطلقت مسبارا لدراسة الشمس، وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية، كما تعمل على تطوير جيل جديد من صواريخ الفضاء.

المصدر: تاس