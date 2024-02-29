الصين.. تشييد منشأة تحتوي على جهاز محاكاة أرضي لمحطة الفضاء

ذكرت صحيفة China Daily أن معهد هاربين للتكنولوجيا والشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء شيدا أول منشأة في الصين تحتوي على جهاز محاكاة أرضي لمحطة الفضاء.

وجاء في منشور للصحيفة:"المنشأة التي شيّدت في مدينة هاربين في مقاطعة هيلونغجيانغ تسمى (البنية التحتية لنمذجة وأبحاث بيئة الفضاء)، في الـ 27 من فبراير الجاري اجتازت هذه المنشأة الاختبارات المطلوبة بنجاح، وسيتم تشغيلها قريبا".

وبمساعدة المنشأة المذكورة يخطط العلماء الصينيون لدراسة القضايا العلمية الأساسية المتعلقة بالمواد والأدوات الفضائية، ودراسة فيزياء الغلاف المغناطيسي للأرض، إذ تسمح المعدات الموجودة فيها بمحاكاة عدد من العوامل الموجودة في الفضاء المحيط بالأرض، مثل البلازما، وتشعيع الجسيمات، والإشعاع الشمسي.

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ووفقا للخبراء في مركز أبحاث البيئة الفضائية وعلوم المواد في معهد هاربين للتكنولوجيا فإن "المنشأة المذكورة ستمكن العلماء في المستقبل من إجراء العديد من التجارب العلمية على الأرض، والتي كان من غير الممكن القيام بها إلا في الفضاء".

المصدر: تاس