جامعة روسية تطور قمرا صناعيا لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت وسائل إعلام روسية أن جامعة لوباتشيفسكي الوطنية في نيجيني نوفغورود ستطور قمرا صناعيا علميا لتطلقه إلى الفضاء.

وحول الموضوع قال، غليب نيكيتين محافظ نيجيني نوفغورود في قناته على تليغرام:"حصلت جامعة لوباتشيفسكي الوطنية في نيجيني نوفغورود على منحة من صندوق دعم التطوير والابتكار الروسي لتطوير قمر صناعي مخصص للأغراض العلمية والتعليمية، هذا القمر سيكون الأكبر في كوكبة أقمار Space Pi التي تطورها الجامعات الروسية، وسيستخدم في مراقبة حالة الغابات والمحاصيل الزراعية على الأرض".

إقرأ المزيد

ومن جهته قال رئيس جامعة لوباتشيفسكي، أوليغ تروفيموف:"يوجد 33 قمرا صناعيا حاليا في مجموعة أقمار Space Pi التي تم تطويرها من قبل الجامعات الروسية، وسيتم العمل على تطوير قمر صناعي صغير من نوع Cubsat 16U لإطلاقه إلى المدار، القمر الجديد الذي سيطلق عليه اسم لوباتشيفسكي سيكون مجهزا بكاميراتين طيفيتين قويتين لاستشعار الأرض عن بعد".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر الجديد من المقرر أن يطلق إلى المدار نهاية عام 2024.

المصدر: تاس