رائدتا الفضاء البيلاروسيتان تخضعان لاختبارات الجاهزية للرحلة الفضائية (فيديو)

تتخذ اليوم لجنة مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية التي تضم الأخصائيين من مختلف الوزارات الروسية قرارا بجاهزية الطاقمين الرئيسي والاحتياطي للرحلة الفضائية على متن مركبة "سويوز".

وستخضع لامتحانات الجاهزية للرحلة الفضائية على متن مركبة "سويوز - إم إس 25" المأهولة الروسية رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا ضمن أفراد الطاقم الرئيسي وأناستاسيا لينكوفا ضمن أفراد الطاقم الاحتياطي.

وكانت اللجنة الطبية الرئيسية قد أعلنت في وقت سابق أن رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفيتسكي وإيفان فاغنر وكذلك رائدتي الفضاء البيلاروسيتين مارينا فاسيليفسكايا وأناستاسيا لينكوفا في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية لتحقيق الرحلة الفضائية، وذلك بعد أن اجتازوا كل الفحوصات والاختبارات الطبية اللازمة.

واستمر تدريب الرائدتين البيلاروسيتين في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء لمدة 6 أشهر. وسيجري التدريب الاختباري (الامتحان) على مجسمي مركبة "سويوز" المأهولة ومحطة الفضاء الدولية، كما سيتم التأكد من جاهزية أفراد الطاقمين الرئيسي والاحتياطي لمواجهة الأوضاع الحرجة في كل من المركبة الفضائية ومحطة الفضاء.

يذكر أن الطاقم الرئيسي لمركبة "سويوز - إم أس 25" التي ستطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 21 مارس المقبل يضم أوليغ نوفيتسكي ومارينا فاسيليفسكايا ورائدة "ناسا" ترايسي دايسون.

جدير بالذكر أن مارينا فاسيليفسكايا عملت قبل انضمامها إلى فريق رواد الفضاء في مركز "غاغارين" مضيفة في شركة "بيلافيا" للخطوط الجوية البيلاروسية. أما أناستاسيا لينكوفا فعملت طبيبة للأطفال في المركز الطبي البيلاروسي لجراحة الأطفال.

المصدر: تاس