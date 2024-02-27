الصين تعتزم إطلاق صاروخ فضائي من نوع جديد عام 2024

أفادت إدارة العلوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) بأن الصين مصممة على أن تطلق العام الجاري، لأول مرة، صاروخ CZ-12 الجديد الثنائي المراحل والعامل بالوقود السائل.

وأعلنت الإدارة في تقرير نشرته يوم 26 فبراير أنها تخطط لإطلاق الصاروخ من المطار المدني الخاص الوحيد في الصين الشعبية والواقع في مدينة ونتشانغ على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان والذي تم إنشاؤه نهاية العام الماضي.

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وقالت الإدارة إنه تم إنجاز كل أعمال التصميم وتطوير صاروخ CZ-12 الذي لا يزال في مرحلة الاختبار قبل إطلاقه إلى الفضاء.

ويشار إلى أن الصاروخ الجديد قادر على إيصال ما لا يقل عن 10 أطنان من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض المنخفض، وما لا يقل عن 6 أطنان إلى المدار الثابت المتزامن مع الشمس.

وجاء في التقرير أن قطر الصاروخ قد يصل 5.2 و4.2 متر. لكن تلك المواصفات يمكن أن تتغير وفقا للمهام التي ينفذها.

يذكر أن الصين أطلقت عام 2023 نحو 67 صاروخا فضائيا، ومن المقرر أن يرتفع عددها عام 2024 إلى حوالي 100 صاروخ.

المصدر: تاس