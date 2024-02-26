اليابان تستعيد الاتصال بمركبتها القمرية

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنها تمكنت من الاتصال بمركبة SLIM التي نجحت بالعمل بعد انتهاء الليلة القمرية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"تم إرسال أمر لمركبة SLIM القمرية، وتمكنا من تلقي رد يؤكد أن المركبة صمدت خلال الليلة القمرية واحتفظت بقدرتها على الاتصال. الليلة القمرية هي الفترة التي لايسقط فيها ضوء الشمس على نقطة معينة من القمر خلال فترة زمنية، وتستمر لأكثر من 14 يوم أرضي.. تخوف الخبراء سابقا من أن إلكترونيات المركبة قد تتوقف عن العمل بسبب الظروف القاسية وعدم وجود الطاقة الكافية لتشغيلها".

هبطت مركبة SLIM على سطح القمر في 20 يناير الماضي، لكن تم إيقاف تشغيلها بعد فترة قصيرة، كونها هبطت رأسا على عقب، حيث لم تحصل على الطاقة من الألواح الشمسية، وتمت إعادة تشغيلها في 29 يناير بسبب تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على القمر، وتمكنت المركبة من التقاط بعض الصور بكاميراتها الطيفية الخاصة، وفي 1 فبراير الجاري أدخلت في وضعية السكون مع بداية الليلة القمرية.

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يبلغ ارتفاع مركبة الهبوط اليابانية SLIM نحو 2.4 م، ووزنها 200 كلغ، وحصلت على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعدها في دراسة حفر القمر وتضاريسه، فضلا عن تجهيزها بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر.

المصدر: تاس