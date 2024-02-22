اللقطات الأولى من داخل أكبر كبسولة في العالم لسياح الفضاء (فيديو)

عرضت شركة Space Perspective، مقرها فلوريدا، النسخة النهائية من أكبر كبسولة في العالم مصممة للسفر عبر الفضاء لنقل 8 أشخاص في رحلة فاخرة مقابل 125 ألف دولار للمقعد الواحد.

وأوضح مصممو الكبسولة الكروية "Neptune - Excelsior" أنها ستكون معلّقة ببالون عملاق سيحلق عاليا (نحو 20 ميلا فوق السطح) حتى يصل إلى الحدود النهائية المطلوبة ويستقر هناك مدة ساعتين.

Introducing Spaceship Neptune - Excelsior, our finished test capsule! With the largest windows ever flown to space and a spherical design that allows for the roomiest interior of any human #spaceflight capsule ever made, our spaceship offers the most incredible panoramic views of… pic.twitter.com/0GGvvUbfw4 — Space Perspective (@SpacePerspectiv) February 20, 2024

ويبلغ حجم الكبسولة ضعف حجم سفينة الفضاء Two التابعة لشركة "فيرجن غلاكتيك"، وNew Shepard التابعة لـ"بلو أوريجن"، ونحو 4 أضعاف حجم كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة "سبيس إكس".

Introducing our first completed test capsule, Spaceship Neptune - Excelsior. Excelsior is now the largest #spaceflight capsule in existence, and soon to be the largest human #spacecraft in operation (excluding the International Space Station). Its spherical capsule is 16 feet… pic.twitter.com/tiJAp4It0e — Space Perspective (@SpacePerspectiv) February 20, 2024

وتخطط Space Perspective الآن لرحلات تجريبية، مع احتمال إجراء أول تجربة بشرية في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشركة في الإعلان الترويجي: "مع أكبر النوافذ التي أُطلقت إلى الفضاء والتصميم الكروي الذي يسمح بالمساحة الداخلية الأكثر اتساعا لأي كبسولة رحلات فضائية بشرية، توفر سفينة الفضاء الخاصة بنا مناظر بانورامية لا تصدق للأرض".

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وتم تجهيز الكبسولة بكل وسائل الراحة التي توفرها صالة Space Lounge الأولى في العالم، المعززة بشبكة Wi-Fi والطعام الفاخر والمقاعد الفخمة.

وقال تابر ماكالوم، المؤسس المشارك لـ Space Perspective: "نحن على أعتاب تحول مذهل - ليس فقط في الطريقة التي نختبر بها قدرات البشر في الفضاء، ولكن أيضا في ما نستحضره في أذهاننا عندما نفكر في سفينة الفضاء التي ستوصلنا إلى هناك".

وسيتم ضخ الهيدروجين في بالون Space Perspective، حيث أوضحت الشركة أن هذا يوفر تجربة آمنة لأن الهواء نفسه لا يختلط بالهيدروجين.

وعندما يحين وقت العودة إلى الأرض، سيطلق المنطاد تدريجيا كمية صغيرة من الغاز الذي يتحول إلى ماء حتى يتمكن من الهبوط، وبالتالي لن تكون هناك أي انبعاثات تقريبا، على خلاف عمليات الإطلاق التقليدية التي تحرق وقود الصواريخ.

وتخطط الشركة لتصنيع كبسولات متعددة لسفينة الفضاء Neptune، والتي سيتم إطلاقها من السفن المتمركزة في المحيط.

المصدر: ديلي ميل