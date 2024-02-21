رائد فضاء يلتقط صورة للقمر في الذكرى الـ 55 لبدء اختبار صاروخ النقل فائق الثقل N-1

التقط رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو صورة للقمر بمناسبة الذكرى الـ 55 لبدء اختبارات صاروخ النقل فائق الثقل N-1.

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ويقول كونونينكو: "قبل 55 عاما في 21 فبراير 1969، بدأت اختبارات صاروخ النقل فائق الثقل N1، الذي صمم في إطار البرنامج القمري المأهول أعوام 1061- 1972. ويعتبر هذا الصاروخ من أساطير برامج الفضاء الوطنية وكان "الطفل المدلل" لسيرغي كوروليوف، الذي ربط به مشاريعه الفضائية الأكثر طموحا. لقد كان من المفترض أن ينقل هذا الصاروخ رواد الفضاء السوفييت إلى المريخ - كانت هذه هي الخطط الأولية".

ويشير كونونينكو، إلى أن العمل على تصميم هذا الصاروخ بدأ رسميا في 23 يونيو 1960 بناء على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية "بشأن إنشاء صواريخ نقل قوية وأقمار صناعية ومركبات الفضائية. واستمر العمل في هذا الاتجاه إلى شهر مايو عام 1974 حيث أعلن عن تجميد البرنامج القمري السوفييتي، وبناء على ذلك توقفت جميع الأعمال المتعلقة بالصاروخ N-1.

المصدر: تاس