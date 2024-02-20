"روس كوسموس" لا تستبعد إرسال وحدة الجاذبية الاصطناعية إلى محطة الفضاء الروسية

تدرس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إمكانية نشر وحدة الجاذبية الاصطناعية في محطة الفضاء الروسية المستقبلية.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية يوري بوريسوف في حديث أدلى به لبوابة Pro Kosmos الإلكترونية الروسية، وقال إن هناك أفكار بهذا الشأن قدمها مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء وشركة "إينيرغيا" الفضائية التي تعمل على تطوير تكنولوجيا الجاذبية الاصطناعية.

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وأوضح أن وحدة الجاذبية الاصطناعية التي ستنشر في محطة الفضاء الروسية ستساعد على تكييف رواد الفضاء مع حالة انعدام الجاذبية وستضمن سلامة عودتهم إلى الأرض بعد قضاء فترة طويلة على متن المحطة الفضائية.

يذكر أن فكرة إنشاء محطة الفضاء الروسية طرحت في أبريل عام 2021. وكان مدير عام "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد أعلن في أكتوبر الماضي أن كلفة المحطة تقدر بـ609 مليار روبل يخطط لإنفاق 150 مليار روبل منها في الأعوام الثلاثة الأولى لوجود المحطة في مدار الأرض المنخفض.

ويخطط لأن تطلق أول وحدة فضائية تابعة لمحطة الفضاء الروسية نهاية عام 2027، وهي وحدة الطاقة والعلم. أما بقية وحدات المحطة، بما فيها وحدة الجاذبية الاصطناعية فسيتم إطلاقها أعوام 2028 – 2030.

المصدر: تاس