روسيا.. العلماء يرصدون توجها شمسيا شديد القوة

أعلن الخبراء في مختبر علم الفلك الشمسي في الأكاديمية الروسية للعلوم أنهم رصدوا اليوم الجمعة توهجا شمسيا شديد القوة.

وجاء في تصريح صادر عن المختبر لوكالة "نوفستي" الروسية:"خلال الساعات الماضية تم رصد توهج شمسي من أعلى مستوى، الحد الأقصى للتوهج كان يوم الجمعة، تمام الساعة 09:52 بتوقيت موسكو، تم تصنيف هذا التوهج على أنه من الدرجة X2.6، وهو رابع أقوى توهج على الشمس خلال السنوات الخمس الأخيرة".

ومن جهته قال رئيس المختبر، سيرغي بوغاتشوف:"إن احتمالية تأثير هذا التوهج على الأرض ستكون منخفضة للغاية، فالتوهج حصل على حافة القرص الشمسي على مسافة كبيرة من خط الشمس والأرض، وإنه من المحتمل ظهور جسيمات مشحونة ذات طاقة عالية قد تؤثر على المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، واحتمالية تشكل العواصف المغناطيسة والشفق القطبي أقل من 5%".

وتبعا للمعلومات التي أوردها المختبر فإن توهجا شمسيا من الدرجة (X3.3) لوحظ قبل بضعة أيام أيضا في نفس المنطقة النشطة التي ظهر فيها التوهج الأخير، وأن أقوى توهج تم رصده هذه العام حصل في 1 يناير الماضي، وصنف من الدرجة (X5.0).

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وتصنّف التوهجات الشمسية في خمس فئات اعتمادا على شدتها وهي: A، وB، وC، وM، وX.

وتتسبب التوهجات الشمسية أحيانا بظهور عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتسبب اضطرابات في أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

المصدر: نوفوستي