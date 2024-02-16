ناسا تشيد بالتعاون الروسي الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية

أعربت وكالة ناسا عن تقديرها للتعاون الروسي الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية.

وقال رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الوكالة، كين باورسوكس:"التعاون بين الخبراء الأمريكيين والروس على متن المحطة الفضائية الدولية يتطور بشكل إيجابي، وكلا الجانبين يحصلان على بيانات علمية وتقنية قيّمة".

وفي حديثه عن المشكلات التقنية التي تتعلق بالمحطة قال:"نعمل بشكل جيد جدا على هذه المواضيع مع زملائنا الروس، ونتبادل المعلومات لحل هذه المشكلات وتقليل احتمالية حدوث مثلها في المستقبل".

وأضاف:"نحصل أيضا على معلومات قيّمة تتعلق بتقادم الجزء الروسي من المحطة، والتي تعتبر وحداته أقدم من الوحدات الأخرى..أما بالنسبة للمشكلات التي حصلت مع مركبتي بروغريس وسويوز، والمبرد الذي حصل فيه تسرّب، فنحن نعتقد أن الحطام الفضائي يمثّل مشكلة خطيرة لنا جميعا، لذا نعمل على هذا الموضوع".

إقرأ المزيد

وبخصوص مدة عمل المحطة الفضائية الدولية، ومشاركة روسيا في مشروع المحطة قال باورسوكس:"الشركاء الروس قدموا التزامات باستمرار عملهم في المحطة حتى عام 2028، والشركاء الآخرون سيستمرون في التعاون هناك حتى عام 2030، وهو الموعد النهائي للاستخدام الكامل للمحطة، وبعدها ستبدأ المحطة بالخروج من مدارها. نتوقع من شركائنا الروس أن يقوموا بالعمل لفهم ما يمكنهم فعله بعد عام 2028. لديهم بعض المخاوف بشأن القضايا الفنية، ولديهم بعض المخاوف أيضا بشأن الميزانية".

المصدر: تاس