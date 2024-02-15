فالكون9 يحمل إلى المدار مركبة الهبوط القمرية Odysseus

أطلق من المطار الفضائي في ولاية فلوريدا صاروخ النقل فالكون 9 وعلى متنه مركبة الهبوط القمرية أوديسيوس (Odysseus)، التي صممتها شركة Intuitive Machines بموجب عقد مع وكالة ناسا.





ووفقا لشركة سبيس إكس أطلق صاروخ النقل فالكون 9 من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا بمهمة IM-1 يوم الخميس في الساعة 1.05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (9.05 بتوقيت موسكو).

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وكان من المقرر إطلاق فالكون 9 يوم الأربعاء ولكن تأجلت العملية بسبب تغير درجة حرارة غاز الميثان إلى يوم الخميس.

وتشير ناسا إلى أن المركبة تحمل معدات علمية وتقنية بالإضافة إلى بضائع خاصة لزبائن شركة Intuitive Machines.

ومركبة الهبوط Odysseus من تصميم وإنتاج شركة Intuitive Machines بموجب عقد بقيمة 118 مليون دولار مع وكالة ناسا، وهي مخصصة للاستخدام مستقبلا في المهام القمرية لناسا.

ويذكر أن إطلاق مهمة IM-1 جاءت بعد أقل من شهرين من فشل مركبة Peregrine التابعة لشركة Astrobotic في الهبوط على سطح القمر. تم إطلاق المركبة إلى الفضاء في 8 يناير بواسطة صاروخ النقل فولكان من الجيل الجديد، ولكن بسبب مشاكل في المحرك، لم يتمكن من الوصول إلى القمر. واستغرقت رحلتها ما يزيد قليلا عن أسبوع، وفي 19 يناير، أعلنت الشركة انتهاء مهمتها.

المصدر: نوفوستي